Polícias equipados com câmaras a partir de setembro

É um projeto-piloto para reforçar a segurança dos agentes. A partir de setembro, vários polícias vão andar equipados com câmaras, as chamadas ‘bodycam’.

A medida foi anunciada pelo ministro da Segurança Interna, Étienne Schneider, e surge para responder à alegada onda de violência com que os agentes se têm deparado no terreno. Contrariando as estatísticas, o ministro adiantou no Parlamento que as forças de segurança têm constatado um aumento das ameaças contra agentes.

Ora, para inverter a situação, parte dos polícias vai passar a andar com câmaras nas fardas. Além disso, o Governo tenciona endurecer as sanções em caso de agressão contra um agente.

Estas medidas foram discutidas na Câmara dos Deputados, a pedido do grupo parlamentar do Partido Cristão Social (CSV).

Redação Latina