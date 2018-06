População bastante satisfeita com os produtos agrícolas locais

Cerca de 91% da população do Luxemburgo confia nos produtos da agricultura do país, 85% apreciam os métodos de produção e 83% têm uma ideia positiva da pecuária. São números apurados numa sondagem do TNS-Ilres sobre a imagem que tem a população da agricultura local.

Mas, é importante referir que 66% dos sondados consideram que os pesticidas são utilizados de forma excessiva.

A sondagem revela, ainda, que 76% dos consumidores dão importância à origem dos produtos, 66% ao prazo de validade e 62% ao preço.

Além disso, 71% dos consumidores sondados disseram que estão dispostos a pagar mais por um produto local, de época.

Para o Ministro da Agricultura Fernand Etgen estes números confirmam que o empenho dos agricultores está a dar frutos e elogia o Plano de Ação Nacional (PAN), lançado em dezembro de 2017, para reduzir em 50% a utilização de pesticidas, até 2030.

