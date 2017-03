População do Luxemburgo deverá ultrapassar a barreira de um milhão em 2061

A população do Luxemburgo deverá ultrapassar a barreira de um milhão de habitantes entre 2061 e 2062, segundo projeções do Eurostat, divulgadas hoje pelo STATEC.

De acordo com as novas previsões do gabinete europeu de estatística, o Grão-Ducado deverá atingir, em 2080 (último ano tido em conta nas projeções do Eurostat), 1 066 377 habitantes. São, mesmo assim, menos 221 mil face às projeções de 2013.

“Em relação aos outros países europeus, o Luxemburgo deverá beneficiar de um grande dinamismo demográfico devido aos movimentos migratórios” escreve o STATEC num comunicado enviado hoje às redações, acrescentando que o saldo migratório deverá cair para 3 469 em 2080, face aos 11 159 de 2015.

Já o crescimento demográfico da União Europeia deverá praticamente estagnar. Quinze países deverão mesmo registar uma quebra no período 2016-2080, como é o caso da Alemanha (-5,3%), Itália (-11,5%) e Lituânia (-42,6%).

Os próximos números do STATEC sobre a população serão publicados no segundo trimestre deste ano. De acordo com os dados mais recentes do instituto nacional da estatística, éramos 576 249 habitantes a 1 de janeiro de 2016.

Redação Latina