População supera os 590 mil habitantes

A população do Luxemburgo voltou a aumentar. A 1 de janeiro de 2017 éramos 590 667 habitantes, mais 14 418 do que no ano anterior, de acordo com os dados do Instituto Nacional da Estatística (STATEC) divulgados hoje.

O aumento deve-se sobretudo à imigração, embora o número de habitantes que entraram no país tenha caído 15,3% face ao ano anterior.

No ano passado, o país registou 22.888 entradas e 13.442 saídas, com o saldo migratório a ficar-se pelos 9.446.

Os dados do STATEC mostram que a população estrangeira aumentou um ponto percentual, atingindo os 47,7% a 1 de janeiro de 2017.

Os portugueses continuam a ser a maior comunidade estrangeira residente no país, representando 16,4%. Seguem-se os franceses (7,5%) e depois os italianos (3,6%).

Redação Latina