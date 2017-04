Portimonense promovido à I Liga, Desportivo das Aves quase a acompanhá-lo

O Portimonense festejou hoje na estrada o regresso ao convívio dos grandes do futebol português, conseguida graças à derrota sofrida pelo Varzim frente ao Sporting da Covilhã (4-0), em jogo da 38.ª jornada da II Liga.

A equipa de Portimão tinha desperdiçado a oportunidade de ‘arrumar o assunto’ durante a manhã, ao perder por 1-0 no terreno do Académico de Viseu, na sequência do golo marcado por Tiago Borges, aos 71, tendo visto o árbitro anular-lhe um golo na fase final da partida.

O Portimonense beneficiou depois da pesada derrota sofrida pelo Varzim, que caiu do terceiro para o quinto lugar, para assegurar o regresso à I Liga, após seis anos de ausência, uma vez que a última das 14 presenças dos algarvios no escalão principal remonta a 2010/11.

A quatro rondas do fim do campeonato, Vítor Oliveira reforçou o estatuto de ‘rei’ das subidas: o treinador do Portimonense alcançou a 10.ª subida da carreira, a quinta consecutiva, em 17 presenças no escalão secundário.

O Desportivo das Aves, que disputou pela última vez o campeonato principal em 2006/07, também não está muito longe de regressar à I Liga, tendo consolidado a segunda posição com o triunfo por 2-0 na receção ao Famalicão, que continua em situação perigosa, no ‘play-off’ de manutenção.

Os avenses precisam de conquistar apenas um dos 12 pontos em disputa, independentemente do que fizer o Penafiel, a única equipa que pode impedir a festa dos Desportivo das Aves, uma vez que o Benfica B, quarto colocado, com os mesmos pontos dos penafidelenses, não pode subir de escalão.

O Penafiel, que ainda terá de jogar no estádio do Aves, venceu por 2-1 em Freamunde, mas a equipa anfitriã, instalada na ‘zona vermelha’ da classificação, contestou muito dois golos invalidados na partida.

Um ‘bis’ de Heriberto permitiu ao Benfica B – que poderá influenciar as contas da promoção se for ‘chamada’ a participar em fórmulas de desempate – virar um resultado negativo e assegurar a vitória por 2-1 na receção ao rival FC Porto B.

O triunfo por 3-0 sobre o lanterna-vermelha Olhanense retirou o Leixões da zona de despromoção direta, passando a ocupar os lugares do ‘play-off’ de manutenção, por troca com Vizela, batido em casa pelo Fafe, que, ainda assim, não conseguiu deixar o penúltimo posto.