Porto eleito como Melhor Destino Europeu 2017

A cidade do Porto foi eleita, pela terceira vez, melhor destino europeu, indica informação disponível na página da Internet desta iniciativa – “European Best Destinations”, apontando que “nunca a votação foi tão unânime”.

“Com os votos dos viajantes mundiais de 174 países, o Porto ganha este título europeu pela terceira vez (2012, 2014, 2017). Viajantes dos Estados Unidos, Reino Unido, França, Dinamarca, África do Sul, Coreia do Sul, Suécia, Irlanda e Canadá votaram o Porto no primeiro lugar nesta competição”, lê-se na informação colocada no ‘site’ da iniciativa.

Em segundo e terceiro lugar ficaram, respetivamente, as cidades de Milão (Itália) e Gdansk (Polónia).

Redação Latina/Lusa