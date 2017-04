Portugal bate Finlândia e está mais perto do Europeu de futsal

Portugal goleou hoje Finlândia, por 5-1, e ficou mais perto da presença no campeonato europeu de futsal de 2018, ao somar a segunda vitória no Grupo D de qualificação, que se disputa em Calarasi, na Roménia.

Um dia após o triunfo sobre a Letónia (2-1), a seleção portuguesa regressou ao Pavilhão Polivalente de Calarasi para bater a Finlândia, com golos de Anilton (08 e 14 minutos), Tiago Brito (13), Fábio Cecílio (30) e Bruno Coelho (39), enquanto Autio fez o tento dos nórdicos (34).

Em busca da nona presença no Europeu, Portugal lidera o Grupo D, com seis pontos, mais cinco do a Finlândia e a Roménia, que hoje ainda defronta a Letónia. Em caso de empate ou de triunfo dos letões, a seleção Lusa fica automaticamente qualificada, mesmo antes do derradeiro encontro, na terça-feira, frente à equipa anfitriã.

Os vencedores dos sete grupos qualificam-se diretamente, enquanto os segundos classificados e o melhor terceiro disputam um ‘play-off’, do qual se apuram mais quatro equipas que se vão juntar à anfitriã Eslovénia na fase final (30 de janeiro a 11 de fevereiro).