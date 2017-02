Portugal envia vídeo viral a Trump

Veja o vídeo a seguir. (Vídeo legendado em Português; Se não arrancarem automaticamente, ative as legendas no canto inferior direito)

Se a América “É primeiro”, quem irá ocupar a segunda posição no ranking internacional? É a grande questão que tem percorrido o mundo do humor nos últimos dias.

E o que fez Portugal?Uma resposta bem à altura. “America First, Portugal Second” (América primeiro, Portugal segundo) é o título do vídeo divulgado pelo programa da RTP 5 para a meia-noite, que pode ver a seguir.

