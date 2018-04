Portugal Expo: 50 empresas portuguesas na LuxExpo de 20 a 22 de abril (C/ÁUDIO)

A LuxExpo acolhe, de 20 a 22 deste mês, a segunda edição da Portugal Expo. A iniciativa, da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Luxemburguesa (CCILL), visa promover o que de melhor se faz em Portugal e mostrar esse potencial ao público luxemburguês, como referiu à Rádio Latina o presidente do organismo, Francisco da Silva.

À semelhança da última edição do evento, a organização espera acolher 10.000 visitantes, até porque, desta vez, haverá mais expositores. São cerca de 50 empresas, de setores como imobiliário, construção, moda e turismo.

Turismo é precisamente uma das áreas em que ainda há muito trabalho a fazer, diz Francisco da Silva. O presidente da CCILL lamenta que, segundo dados do Eurostat e do Statec, apenas 15% da população do grão-ducado opte por Portugal como destino para férias de curta duração (menos de oito dias).

Francisco da Silva, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Luxemburguesa, que organiza a segunda edição da Portugal Expo, entre os dias 20 e 22 de abril.

Está já confirmada a presença do ministro luxemburguês da Economia, Étienne Schneider, na cerimónia de abertura, no dia 20. Do lado português, deverá marcar presença o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias.

Redação Latina