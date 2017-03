Portugal e Luxemburgo chegaram a acordo sobre futuro do ensino de português – Claude Meisch (C/ÁUDIO)

Portugal e Luxemburgo chegaram a acordo sobre o futuro do ensino de português no Grão-Ducado.

Delegações do Ministério de Educação de Portugal e do Luxemburgo reuniram-se na sexta-feira, em Lisboa, naquela que foi a terceira reunião desde novembro de 2016, ou seja, desde que se sabe que a Comissão Escolar de Esch-sur-Alzette vai encerrar os cursos integrados em português nas escolas de Esch, a partir de setembro de 2017.

Em declarações esta segunda-feira à Rádio Latina, o ministro da Educação, Claude Meisch, disse que “foram três anos de negociações”, ou seja, desde 2014, ano em que se soube que os dois países iam levar a cabo uma avaliação sobre os 30 anos de existência do ensino de português no Grão-Ducado.

O futuro das aulas de português passa por um sistema baseado em cinco ofertas possíveis, ou seja, um sistema ‘à la carte’ que será proposto às autarquias.

Os atuais regimes de ensino mantêm-se como uma possibilidade, tanto o integrado, como o paralelo. Contudo, no ensino paralelo, haverá uma novidade. A título de exemplo, se um aluno tiver dificuldades em matemática poderá ter explicações com o professor de português durante os cursos paralelos.

A terceira opção diz respeito ao reforço da aprendizagem da língua materna no pré-escolar, ou seja, para as crianças entre os 3 e os 5 anos.

O acordo, agora, alcançado entre Portugal e Luxemburgo prevê outra medida destinada às crianças do ciclo 1 (pré-escolar) do ensino fundamental. A medida passa por reforçar a equipa de docentes luxemburgueses que dominam a língua portuguesa. Segundo o ministro Meisch, os professores poderão intervir em português durante as aulas.

Outra opção é não ter ensino em português. Na prática, quem decide são as autarquias.

A Rádio Latina perguntou ainda ao ministro da Educação se não teme que a maioria das comunas opte por eliminar o ensino integrado em português. Claude Meisch responde que, na prática, as autarquias já hoje têm esse direito e poder.

Para garantir um ensino integrado de qualidade foi decidido realizar inspeções regulares ao trabalho efetuado pelos docentes portugueses. Inspeções, que serão da responsabilidade do Governo português. Já a concertação entre os professores portugueses e luxemburgueses será “obrigatória”, diz ainda o governante.

Quanto ao futuro do ensino integrado de português na comuna de Esch-sur-Alzette, o ministro da Educação reafirmou à Radio Latina que a decisão incumbe àquela autarquia. Claude Meisch vai agora informar a burgomestre de Esch sobre o acordo alçando entre Portugal e Luxemburgo. Mas, no final, a escolha é da comuna.

Luxemburgo e Portugal vão assinar, “em breve, uma Convenção”, onde serão inscritas todas estas mudanças.

Atualmente, há 2.800 crianças a aprender português no Luxemburgo, dessas 1.600 frequentam os cursos paralelos e 1.200 o ensino integrado.

Redação Latina