Portugal e Luxemburgo vão assinar memorando para reforçar ensino de português

Portugal e Luxemburgo vão assinar esta quarta-feira um memorando de entendimento sobre o ensino do português nas escolas do Grão-Ducado.

O novo acordo vai “permitir manter a oferta do ensino de português nas escolas onde já existe e reforçar os cursos na educação pré-escolar” (ciclo 01), de acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português, divulgado nas vésperas da visita do primeiro-ministro, António Costa, ao Luxemburgo.

O Executivo português considera que se “trata de um sinal importante para a valorização e o desenvolvimento da língua materna das crianças lusófonas, permitindo estabelecer uma continuidade entre a língua falada no seio familiar e a aprendizagem da língua portuguesa na escola”. Tal como a Rádio Latina tinha avançado, o projeto vai continuar a ser levado a cabo por professores portugueses e luxemburgueses, abrangendo, no futuro, igualmente docentes luxemburguesas de origem portuguesa.

A grande novidade são os cursos complementares de português, que serão ministrados após o horário escolar regular. O Governo português defende que ao contrário dos cursos paralelos, o novo modelo atribui preferência à continuação das aulas, às terças e quintas-feiras à tarde e ainda ao sábado. Um modelo que é destinado às crianças dos ciclos 2 (1.º-2.º anos), 3 (3.º-4.º anos) e 4 (5.º-6.º anos), ou seja, de todo o ensino fundamental.

O Governo luso defende que novo acordo “vai beneficiar a integração e o sucesso escolar dos alunos lusófonos”, qualificando os cursos complementares de “alternativa ao ensino integrado”.

Tanto nas aulas integrados como complementares, haverá uma avaliação das competências adquiridas que vai constar nos boletins escolares dos alunos, uma vez que o compromisso privilegia a certificação.

Portugal esclarece que “os alunos lusófonos, mesmo aqueles que não frequentaram cursos, serão incentivados a realizar exames de certificação de conhecimentos em língua portuguesa. Os exames serão promovidos pelas autoridades portuguesas e organizados em cooperação com as autoridades luxemburguesas”.

Atualmente há 2.800 crianças a aprender português no Luxemburgo: 1.600 em cursos paralelos, 1.200 em ensino integrado.

Quanto ao caso do ensino integrado na comuna de Esch-sur-Alzette, a Comissão Escolar daquela autarquia não recuou na decisão de acabar com o ensino integrado em português. Quer isto dizer que cerca de 500 crianças vão ficar sem cursos integrados em português a partir de setembro.

No entanto, o ensino em língua portuguesa nas escolas daquela comuna vai ser feito em regime complementar, segundo declarações do embaixador de Portugal no Luxemburgo, Carlos Marques Pereira, à Rádio Latina.

