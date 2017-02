A seleção portuguesa de râguebi venceu este sábado a Polónia, por 35-10, no segundo jogo do Rugby Europe Trophy, realizado no Estádio Nacional.

Com este triunfo, Portugal subiu ao segundo lugar, com nove pontos, menos um do que a líder Holanda.

Perante cerca de cinco mil adeptos, a equipa portuguesa comandada pelo treinador Martim Aguiar deixou uma boa imagem.

O próximo jogo de Portugal será frente à Holanda, no dia 4 de março.