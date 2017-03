Portugal-Suécia: A primeira vez de Ronaldo na Madeira

Portugal defronta na terça-feira a Suécia num particular em que o selecionador, Fernando Santos, deverá dar minutos a futebolistas menos utilizados e que será o primeiro jogo de Cristiano Ronaldo na Madeira com a camisola das ‘quinas’.

Após 137 jogos e 70 golos, Ronaldo vai finalmente, no Estádio do Marítimo, realizar um jogo pela seleção nacional na ‘sua’ ilha, onde nasceu em 1985, naquele que será o primeiro jogo de Portugal no Funchal desde 2001.

Durante a sua carreira profissional, o avançado atuou apenas duas vezes na Madeira, ambas em 2003, ao serviço do Sporting, quando tinha apenas 18 anos.

A 19 de abril, frente ao Marítimo (3-0), Ronaldo entrou em campo aos 75 minutos, rendendo na altura João Vieira Pinto, atual diretor da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), e um mês depois foi titular perante o Nacional (1-1), com Ricardo Quaresma a marcar o golo dos ‘leões’ nesse jogo.

O Estádio do Marítimo vai estar esgotado (10 mil espetadores) para receber Ronaldo, num encontro em que é esperado que Fernando Santos aproveite para testar algumas soluções e observar os jogadores menos utilizados.

Logo na baliza, Marafona poderá finalmente obter a sua primeira internacionalização, enquanto na defesa Luís Neto, João Cancelo e Nelson Semedo deverão ter oportunidade para convencer o técnico de 62 anos.

No meio campo, Pizzi, Renato Sanches e Bernardo Silva podem aparecer no ‘onze’ e na frente Gelson Martins e Éder são hipóteses

Éder, o herói da final do Euro2016, foi titular no arranque da fase de qualificação para o Mundial2018, na derrota por 2-0 na Suíça, mas acabou por perder espaço para André Silva e regressou ao estatuto de suplente.

Pela frente, Portugal vai ter uma Suécia a viver o ‘pós Zlatan Ibrahimovic’, já que o avançado deixou de representar o seu país após a participação no Europeu do ano passado.

No último sábado, os suecos receberam e golearam a Bielorrússia, por 4-0, e estão na luta pelo apuramento para o Campeonato do Mundo no grupo A. A seleção escandinava, treinada por Janne Andersson, segue no segundo lugar, a três pontos da França, que lidera.

O central Victor Lindelof, que atua no Benfica, lesionou-se durante os treinos com a seleção sueca e deverá falhar o encontro da Madeira.

Portugal na Madeira quase 20 anos depois

A seleção portuguesa de futebol joga na terça-feira apenas pela quarta vez na ilha da Madeira, num particular com a Suécia, naquele que será o primeiro jogo da formação das ‘quinas’ no Funchal em quase duas décadas.

Desde 28 de fevereiro de 2001 – quando bateu por 3-0 Andorra na qualificação para o Mundial2002 – que Portugal não atua na Madeira, num encontro em que Luís Figo bisou e o açoriano Pauleta marcou outro dos golos da equipa lusa, na altura treinada por António Oliveira.

Passados mais de 16 anos, Portugal vai voltar a pisar a relva do agora Estádio do Marítimo, recinto antes conhecido como Estádio dos Barreiros e que mudou de nome após ter sofrido obras de modernização. Passou a ter capacidade para 10.600 espetadores.

A primeira vez que Portugal atuou no Funchal foi em março de 1977, num ‘amigável’ com a Suíça que venceu por 1-0, com um golo de João Alves.

Passados 10 anos, em março de 1987, a seleção nacional regressou à Madeira, mas desta vez num encontro que não deixou grande saudade, no apuramento falhado para o Euro1988.

Portugal esteve perto de sofrer a primeira derrota da sua história frente a Malta, mas acabou por empatar a dois golos, graças a um ‘bis’ de Jorge Plácido.

O Portugal-Suécia está agendado para as 20:45 (hora do Luxemburgo) de terça-feira.