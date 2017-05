Portugueses ajudaram a ”construir” o Luxemburgo – Lydie Polfer (C/ÁUDIO)

A burgomestre da cidade do Luxemburgo, Lydie Polfer, agradece o contributo dos portugueses no desenvolvimento do grão-ducado.

Após uma sessão académica, esta terça-feira, no centro cultural Cercle Cité, que contou com o Presidente da República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, Lydie Polfer, disse à Rádio Latina que a razão do seu discurso emotivo prende-se com a ajuda da empregada portuguesa que faz parte da sua família há mais três décadas.

