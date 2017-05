Portugueses da SES oferecem a Marcelo fotos de Fátima em Wiltz (/ÁUDIO)

O segundo dia da visita de Estado de Marcelo Rebelo de Sousa ao Luxemburgo começou com uma visita às instalações da Sociedade Europeia de Satélites (SES).

São controlados 32 dos 54 satélites geoestacionários, na sede desta empresa de Betzdorf, que emprega 450 pessoas. Há 18 trabalhadores portuguesas na empresa, que foram o centro das atenções de Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente saudou o trabalho destes portugueses que qualificou “de excelência”. Para Marcelo, “onde há excelência, há portugueses”.

Os 18 portugueses não esperaram por Marcelo Rebelo de Sousa de mãos a abanar. Ofereceram-lhe uma série de seis fotografias emolduradas, de 1947, com imagens da estátua de Nossa Senhora de Fátima em Wiltz.

A Rádio Latina testemunhou esse momento e falou com uma dessas trabalhadoras portuguesas. Carolina Dupong trabalha há quatro anos no departamento de comunicação da Sociedade Europeia de Satélites. Esta visita do Presidente português foi especial para ela.

Uma série de seis fotografias de Nossa Senhora de Fátima em Wiltz, tiradas em 1947, foi oferecida a Marcelo Rebelo de Sousa pelos trabalhadores portugueses da SES.

O Presidente da República participa esta quinta-feira, a título privado, nas celebrações dos 50 anos da peregrinação de Nossa Senhora de Fátima na cidade norte do Luxemburgo.

Redação Latina