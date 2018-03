Portugueses do Luxemburgo com acesso facilitado à Universidade Católica do Porto

Menos deslocações e menos burocracias. Os portugueses do Luxemburgo vão ter acesso facilitado à Universidade Católica Portuguesa do Porto. Uma delegação da instituição está desde ontem no grão-ducado para informar os estudantes sobre a alteração das regras de acesso.

Na prática, os alunos do grão-ducado, interessados em ingressar na universidade portuense, deixam de ser obrigados a deslocar-se a Portugal para realizar as provas de acesso.

Com esta decisão, os candidatos do Luxemburgo ficam com mais facilidade em aceder à universidade portuguesa, já que, até aqui, as provas de ingresso eram baseadas nos programas curriculares do ensino secundário português. Um sistema que, segundo a universidade, “coloca os estudantes residentes no Luxemburgo em clara desvantagem face aos estudantes portugueses residentes em Portugal”.

Com as novas regras a instituição lusa passa a aceitar os exames feitos em território luxemburguês, no final do ensino secundário.

Para divulgar as novidades, uma delegação de professores está desde ontem no Luxemburgo e já se reuniu com o Coordenador do Ensino Português no Luxemburgo. Para o dia de hoje, estão agendadas apresentações em algumas escolas, entre as quais a Escola Europeia.

Além disso, os professores lusos vão estar mais logo, a partir das 19:00, na Embaixada de Portugal no Luxemburgo para um encontro com encarregados de educação. A iniciativa tem a colaboração de várias associações de pais.

Redação Latina