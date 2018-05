Portugueses cada vez mais conscientes da importância da língua materna – investigadora (C/ÁUDIO)

A comunidade portuguesa do Luxemburgo está cada vez mais consciente da importância da aprendizagem da língua materna. Quem o diz é Ariana Ferreira Loff, investigadora da Universidade do Luxemburgo.

A portuguesa é uma das responsáveis pelo projeto OLAP – um estudo sobre o desenvolvimento linguístico das crianças portuguesas e a influência dos pais nessa trajetória –, que está neste momento à procura de participantes.

Ouvida pela Rádio Latina, Ariana Ferreira Loff mostrou-se satisfeita com a adesão dos portugueses aos diferentes estudos científicos relacionados com a comunidade e sublinhou a crescente consciencialização das vantagens do domínio da língua materna.

Ariana Loff diz que a universidade já foi contactada por dezenas de portugueses, no âmbito do OLAP, e fala numa comunidade “muito generosa”.

Apesar do interesse pelos estudos científicos sobre a língua portuguesa, a universidade precisa ainda de cerca de 50 participantes para avançar com o OLAP. Os únicos critérios exigidos são que as crianças tenham entre dois e três anos de idade e falem português em casa, com ambos os pais.

A participação é simples: crianças e pais terão de se deslocar à Universidade do Luxemburgo apenas três vezes ao longo de dois anos e meio. As despesas das deslocações ficam a cargo da instituição e, no final, os participantes recebem uma prenda.

As famílias interessadas devem entrar em contacto com os investigadores. Podem fazê-lo através da rede social Facebook (“OLAP – University of Luxembourg”), de e-mail (ariana.ferreiraloff@uni.lu ou sara.monteiro@uni.lu) ou por telefone (46 66 44 9701).

Redação Latina