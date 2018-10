Pós-Brexit: AIG recebe autorização para abrir centro europeu no Luxemburgo

Agora é mesmo oficial. A seguradora norte-americana AIG já recebeu autorização para transferir parte das suas atividades europeias para o Luxemburgo. A informação é avançada pela revista Paperjam.

Decisão tomada pela empresa na sequência da saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

A multinacional norte-americana já tinha exprimido, várias vezes, a intenção de abrir um centro europeu no país, mas agora o projeto começa a ganhar forma. Segundo a mesma fonte, a seguradora anunciou que a sua filial AIG Europe Limited (AEL) recebeu luz verde por parte do Supremo Tribunal de Justiça de Inglaterra e do País de Gales para poder avançar.

Trocado por miúdos, isto significa que o grupo “poderá dividir a sua atividade em Londres em duas novas entidades”, uma das quais “será transferida para o Luxemburgo”, escreve a Paperjam. A entidade que ficará sediada no grão-ducado irá denominar-se AIG Europe SA (AESA).

Esta será uma expansão da AIG no Luxemburgo, onde a empresa abriu os seus primeiros serviços na década de 90.

Redação Latina