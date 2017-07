Pós-Brexit: Banco Julius Baer vai trocar Londres pelo Luxemburgo

O banco privado Julius Baer vai instalar o seu centro europeu no Luxemburgo, na sequência da saída do Reino Unido da União Europeia (UE). A decisão foi anunciada pelo diretor-executivo do grupo suíço, Boris Collardi, em entrevista à Bloomberg.

Questionado sobre se a escolha irá recair sobre a cidade alemã de Frankfurt, o diretor-executivo da instituição anunciou que, por “razões estratégicas”, o grupo optou pelo Grão-Ducado, acrescentando que Luxemburgo e Frankfurt vão ser a “espinha dorsal da estratégia” do banco, com Londres a aparecer em terceiro lugar.

A transferência do pólo europeu do banco para o Luxemburgo prende-se com a decisão, tomada em referendo, de o Reino Unido abandonar a UE o que poderá dificultar o acesso das empresas sediadas em Londres ao mercado único.

Sobre o ‘Brexit’, Boris Colliardi considerou ainda praticamente impossível que o Reino Unido venha a recuperar os postos de trabalho que serão transferidos para outros Estados-membros da UE com a saída do país do bloco europeu.

Redação Latina