Pós-Brexit: CNA Hardy também opta pelo Luxemburgo (C/ÁUDIO)

É a segunda seguradora a anunciar a abertura de uma sede europeia no Luxemburgo esta semana. Depois da britânica RSA, também a norte-americana CNA Hardy escolheu o Grão-Ducado como alternativa a Londres, quando o Reino Unido sair do bloco europeu.

De acordo com um comunicado da CNA Hardy, citado pela agência Reuters, a multinacional vai abrir uma nova sede europeia no Luxemburgo para poder continuar a operar no espaço comunitário.

A localização geográfica do Grão-Ducado, a estabilidade política e económica que o país oferece e a abordagem profissional do regulador luxemburguês foram alguns dos fatores que pesaram na decisão da empresa norte-americana especializada em seguros comerciais.

A CNA Hardy vem assim juntar-se a seguradoras como A.I.G., RSA e Hiscox, que optaram pelo Luxemburgo, para fazer face ao ‘Brexit’. Numa entrevista à Rádio Latina, Emilien Lebas, associate partner da KPMG Luxemburgo, explicou que esta tendência poderá “fazer bem” à economia nacional.

Além da boa localização geográfica, Emilien Lebas diz que a mão-de-obra qualificada, o multilinguismo e o triplo-A que o Luxemburgo conseguiu manter durante os anos da crise financeira são alguns dos aspetos que tornam o Grão-Ducado atrativo para as seguradoras.

Outro factor de peso é o facto de o país ter uma autoridade de supervisão do setor independente da entidade que regula o setor financeiro.

Ainda de acordo com a Reuters que o processo de implantação da CNA Hardy no Luxemburgo já está em andamento, devendo ficar concluído no início de 2019.

Redação Latina