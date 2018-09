Pós-Brexit: Luxemburgo deverá acolher mais de 40 empresas

Já vai em 40 o número de empresas da área financeira que concretizaram, ou confirmaram, a transferência de parte das suas atividades para o Luxemburgo, na sequência da saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

No último ‘Conjoncture Flash’, o Instituto Nacional da Estatística (STATEC) indica, que face ao mês de maio, há oito novas empresas interessadas em estabelecer-se no grão-ducado depois do Brexit.

Fazendo referência a dados compilados pela consultora KPMG, o STATEC sublinha que o Luxemburgo é o país da União Europeia que mais tem beneficiado em termos de relocalização de atividades. Nos países vizinhos, por exemplo, contam-se 19 empresas da área financeira que optaram pela Alemanha, 16 pela França e outras 16 pela Holanda, de acordo com os dados compilados pela consultora.

Segundo as estimativas do STATEC, esta relocalização de atividades deverá permitir a criação de mais de 400 postos de trabalho.

Redação Latina