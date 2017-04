Pós-‘Brexit’: Triplo-A, localização geográfica e multilinguismo colocam Luxemburgo na linha da frente

Boa localização geográfica, mão-de-obra qualificada e multilinguismo. Estes são alguns dos fatores que colocam o Grão-Ducado na linha da frente como alternativa às seguradoras que tencionam deixar o Reino Unido, depois do ‘Brexit’, segundo explicou à Rádio Latina Emilien Lebas, associate partner da KPMG Luxemburgo.

Outro fator que parece favorecer o Luxemburgo é o facto de o país ter uma autoridade de supervisão do setor das seguradoras independente da entidade que regula o setor financeiro.

Emilien Lebas destaca ainda o triplo-A que o Luxemburgo conseguiu manter durante os anos da crise financeira.

No mesmo mês em que a seguradora britânica Lloyd’s of London decidiu optar por Bruxelas em detrimento do Luxemburgo, a gigante norte-americana A.I.G. confirmou a criação de uma sucursal na capital do Grão-Ducado. A ela poderão seguir-se outras, de acordo com a revista Delano. Emilien Lebas sublinha que esta tendência poderá “fazer bem” à economia nacional.

