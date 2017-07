POST é o maior empregador do país – STATEC

O grupo POST Luxemburgo é o maior empregador do país no setor privado. A empresa dos correios e telecomunicações empregava 4.350 pessoas a 1 de Janeiro último, segundo os dados do Instituto Nacional da Estatística (STATEC), divulgados esta segunda-feira.

O grupo POST ocupa, assim, pelo segundo ano consecutivo, o primeiro lugar do ‘ranking’, que durante anos a fio foi liderado pela ArcelorMittal. O gigante mundial do aço, com sede no Luxemburgo, aparece desta vez na terceira posição, com 4 160 trabalhadores, menos 20 do que em 2016. Foi ultrapassado pelos Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL), que surgem em segundo lugar, ou seja, são o segundo maior empregador do país.

A cadeia de supermercados Cactus, a única empresa familiar do ‘top 10’ dos maiores empregadores do Luxemburgo, surge em quarto lugar, com 4 030 trabalhadores.

Redação Latina