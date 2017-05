POST não recua nos aumentos das taxas cobradas aos clientes

A União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) voltou a contestar a decisão da empresa dos correios e telecomunicações (POST) de aumentar as taxas de determinados serviços postais e operações bancárias e encerrar algumas agências.

A POST introduziu, no início deste ano, uma taxa de 0,40 euros, nas transferências de dinheiro, entre contas internas, e aumentou a taxa, nos movimentos para contas de outras entidades bancárias, de 0,30 para 0,60 euros.

Delegações da ULC e da POST reuniram-se, recentemente, para abordar o assunto, mas os Correios recusaram rever a sua política tarifária.

A ULC está preocupada, sobretudo, com os utentes menos identificados com as novas tecnologias e habituados a deslocar-se às agências e pedir ajuda aos funcionários dos balcões, para realizar as mais variadas operações.

Ora, a verdade é que estes utentes podem pedir à POST uma redução dos custos, mediante o preenchimento de um formulário. A ULC critica, no entanto, o facto de esta possibilidade não ser alvo de um comunicado oficial explícito, para que a informação chegue a todos os clientes.

Redação