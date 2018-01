O posto de correios de Bonnevoie não vai fechar as portas. A garantia foi dada pelo vice-primeiro ministro e ministro da Economia, Étienne Schneider e surge após questões levantadas pelo deputado Laurent Mosar, do CSV.

Fazendo referência a informações do grupo POST, Schneider “assegura que não há qualquer intenção por parte dos correios de fechar a loja em questão”.

O vice-primeiro-ministro e ministro da Economia lembra, no entanto, que cabe ao conselho de Administração da POST – e não ao Governo – aprovar a estratégia do grupo.

A confirmação de que a estação de Bonnevoie não vai fechar surge então como uma boa notícia para os moradores daquele bairro da cidade do Luxemburgo, numa altura em que o país tem assistido ao encerramento de vários postos de correio. No final de 2015, o grupo anunciou o encerramento de um terço dos postos de correio do país.

Mesmo assim, e segundo dados revelados pelo STATEC em julho do ano passado, a empresa dos correios e telecomunicações continua a ser o maior empregador do país. A 1 de janeiro de 2017, o grupo dava trabalho a 4.350 pessoas.

Redação Latina