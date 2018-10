Praça financeira: Há salários a rondar os 160.000 euros brutos por ano no Luxemburgo

Na praça financeira luxemburguesa há quem ganhe 160.000 euros brutos por ano. É o que revela o guia anual de salários da empresa de recrutamento Robert Half Luxembourg, divulgado hoje pelo jornal L’Essentiel.

De acordo com o diário, um diretor administrativo e financeiro no topo da carreira pode ganhar 160.000 euros, ou até mais, no Luxemburgo. Feitas as contas, são mais de 13.300 euros por mês.

Metade desse montante é o que ganha um diretor de contabilidade bem sucedido, isto é, cerca de 80.000 euros por ano, ao passo que os rendimentos anuais de um supervisor financeiro podem ultrapassar os 100.000 euros.

Por seu lado, um contabilista em início de carreira recebe, em média, 38.000 euros por ano. Com oito a dez anos de experiência, pode encaixar 76.000. Já o salário de um auditor, esse, varia entre os 38.000 e os 65.000 euros por ano.

O relatório da Robert Half Luxembourg compila os salários – sem bónus e prémios – dos trabalhadores das áreas da contabilidade e finança, não incluindo o setor bancário.

Redação Latina