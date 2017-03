“Precisamos de mais mulheres no mundo associativo” – Paula Martins

(Foto: Paula Martins/Rádio Latina)

À margem do Dia Internacional da Mulher, a 8 de março, a redação da Rádio Latina está a realizar uma série especial “Um Dia – Uma Mulher”, onde destaca o percurso de algumas portuguesas ou lusodescendentes do Luxemburgo.

Hoje, convidamos Paula Martins. Tem 50 anos e é a primeira mulher à frente da Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo (CCPL). Paula Martins trabalha no setor financeiro e chegou ao Luxemburgo quando tinha apenas dois anos de idade. Fez todo o percurso escolar no país, tendo sido na altura uma das poucas jovens portuguesas a ingressar no Liceu Clássico. Sem meios para prosseguir os estudos na universidade, a jovem portuguesa foi trabalhar. Passaram-se alguns anos, antes de decidir estudar à noite. Essa vontade, de progredir, acabou por culminar numa licenciatura em gestão.

Do percurso no setor bancário, orgulha-se de ter conseguido mudar de ramo, após 14 anos na mesma posição.

Hoje, chefia uma equipa de 60 pessoas, no banco onde trabalha.

Olhando para trás, Paula Martins considera que o facto de ser mulher tem sido mais uma vantagem do que um obstáculo, mas sublinha que ainda há muito caminho a percorrer, por exemplo, em matéria de igualdade salarial entre homens e mulheres.

Paula Martins acrescenta, ainda, que continua a haver falta de mulheres nos lugares de liderança, tanto no meio associativo como nas empresas.

Família, banco, vida associativa. Para conciliar tudo, é preciso muita organização.

