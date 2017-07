Preço das comunicações móveis aumentou em junho – STATEC

Junho marcou o fim do roaming na União Europeia. Acabou a cobrança de sobretaxas nas chamadas de telemóvel no espaço comunitário. Contudo, tal como se temia, as tarifas das telecomunicações internas aumentaram, pelo menos no Luxemburgo. O preço das mensalidades da telefonia móvel subiu 0,7% em junho no grão-ducado, de acordo com o índice dos preços no consumidor calculado pelo Instituto Nacional da Estatística hoje divulgado.

Mais caro ficaram também os pacotes de viagens com aumentos de 4,1% em junho, face ao mês precedente. O aumento contrasta com a descida de 4% nas tarifas dos bilhetes de avião.

Na alimentação, o preço do peixe fresco aumentou 4,2%. Já os legumes frescos ficaram 6,1% mais baratos.

Os combustíveis também baixaram, uma vez que o preço dos produtos petrolíferos recuou 1% em junho. Os automobilistas viram a fatura baixar 1,2% por cada litro de gasóleo abastecido e 0,5% para a gasolina.

Globalmente, o índice dos preços no consumidor registou uma subida mensal de 0,05%, tendo, contudo, sido travada pela queda de 1% dos produtos petrolíferos. Assim sendo, a taxa anual de inflação passou de 1,7%, em maio, para 1,5%, em junho.

Redação Latina