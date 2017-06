Preços à habitação subiram 6% em 2016

Os preços do imobiliário nacional não param de subir.

O índice de preços à habitação, do Instituto Nacional de Estatística (STATEC) e do Obvervatório da Habitação, para todo o território nacional, revela uma subida de 6% no ano passado.

Só no quarto trimestre de 2016, os preços à habitação aumentaram 7,7% face ao terceiro trimestre do ano passado.

Para comprar um apartamento no Luxemburgo foi preciso desembolsar em média cerca de 4 795 euros por metro quadrado, em 2016. No caso dos apartamentos em construção, o preço médio por metro quadrado foi de cerca de 6 051 euros.

O preço médio das casas rondou os 623 mil euros.

Redação Latina