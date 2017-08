Preços de vestuário e calçado caíram 13,4% em julho – STATEC

Quem comprou vestuário e calçado no mês passado no Luxemburgo pagou, em média por esses artigos, menos 13,4% do que em junho.

Os preços baixaram, devido aos saldos de verão, refere esta quarta-feira o Instituto Nacional da Estatística, no seu relatório mensal sobre o indicador dos preços no consumidor.

Apesar do vestuário e do calçado terem sido comercializados, em julho, a preços mais acessíveis, se os compararmos com os do mesmo mês do ano passado constatamos uma subida de 4,1%.

A época de saldos deste ano teve reflexos na queda dos preços, de junho para julho, noutros tipos de produtos, nomeadamente nos móveis.

Normalmente os preços destes artigos são reajustados, no mês seguinte ao dos saldos.

O STATEC sublinha que estes bens devem voltar, em agosto, aos preços praticados antes dos saldos.

Redação Latina