Prédio desaba e provoca pânico dos transeuntes

Muitas pessoas passavam ao lado do edifício quando, sem mais nem menos, começou a desfazer-se e caiu.

Na realidade, o que aconteceu foi uma demolição controlada mas não houve qualquer aviso levando as pessoas que passavam calmamente nas imediações a temer pelas suas vidas.

O episódio aconteceu no passado domingo (01/05) na cidade de Zhoglian, na China, quando um prédio de 12 anos e com 34 anos de construção foi demolido provocando o pânico geral levando com que as pessoas começassem a correr para fugir dali.

O momento de aflição e susto foi filmado por um vídeo amador que pode ver em baixo: