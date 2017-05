Preferência inicial do filho de Madonna era o PSG

As últimas notícias que davam conta da ida de Madonna para Portugal, relacionavam-se, sobretudo, com a vontade do filho, David Banda, jogar no Benfica.

A cantora chegou mesmo a publicar alguns fotos, quer do filho como das filhas, todos com as camisolas do SLB vestidas.

No entanto, o clube da Luz terá sido a segunda escolha de Banda já que, no passado, segundo refere a Blitz, o jovem treinou e jogou na academia do Paris Saint-Germain em Miami.

David Banda terá ficado um fã incondicional do club francês, ao ponto, segundo alguns relatos, de o rapaz se ter recusado, durante alguns dias, a despir o equipamento do clube.

Veja alguns vídeos e fotos de Madonna do filho e o PSG: