Presidente da ADAL otimista sobre o Festival do Automóvel (C/ÁUDIO)

Já só faltam dez dias do arranque de mais uma edição do Festival do Automóvel (Autofestival).

A Rádio Latina falou com o presidente da Associação dos Distribuidores Automóveis Luxemburgueses (ADAL), Ed Goedert, sobre as suas expectativas.

Ed Goedert ficou satisfeito com balanço do certame do ano passado e está otimista para o deste ano.

De referir, ainda, que foram vendidos cerca de 50 mil carros, em todo o ano de 2016.

Embora os carros a gasóleo continuem a ser os mais vendidos tem havido uma diminuição, nos últimos tempos, a par de um aumento, nas vendas, de veículos a gasolina.

O presidente da ADAL justifica a mudança de comportamento dos automobilistas com uma crescente preocupação ambientalista.

Ed Goedert sublinha que não há qualquer indicador que possa apontar para um festival mal sucedido. Garagistas e concessionários ficarão satisfeitos “se o resultado deste ano for semelhante ao do ano passado”.

Festival do Automóvel 2017 vai ter lugar de 28 de janeiro a 6 de fevereiro.

Redação Latina