Presidente da Federação dos Táxis admite “problemas no terreno” por causa das zonas geográficas (C/ÁUDIO)

O presidente da Federação dos Táxis, Olivier Gallé, admite a existência de problemas no terreno devido à questão das zonas geográficas.

O dirigente afirmou à Rádio Latina que há motoristas que operam em zonas onde não estão autorizados. A mais cobiçada é, sem surpresa, a zona 1, a da cidade do Luxemburgo.

A questão das zonas é um dos problemas que o ministro do Desenvolvimento Sustentável e Infraestruturas quer resolver. François Bausch propõe a criação de uma zona única nacional, que substituiria as atuais seis, garantindo um maior equilíbrio entre a procura e a oferta.

Embora o presidente da Federação dos Táxis se recuse, para já, a comentá-la, esta é uma das propostas que o setor e o ministro estão a analisar e que pode vir a figurar num futuro projeto de lei.

Outra das pistas passa por apertar as fiscalizações às empresas. A ideia é garantir o respeito das leis em vigor, nomeadamente da contratação coletiva, para assegurar, por exemplo, que os motoristas são devidamente pagos.

Olivier Gallé saúda também a intenção do Governo de enquadrar o chamado ‘taxi-sharing’, em que vários clientes partilham o serviço, mesmo com destinos diferentes.

A próxima reunião entre representantes do setor e ministro, para analisar estas propostas, está agendada para o final deste mês. Os resultados deve ser divulgados em maio. Se tudo correr como previsto, um novo projeto de lei deve ser entregue no Parlamento antes do verão.

Redação Latina