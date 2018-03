Presidente da Federação dos Táxis diz que há falta de motoristas (C/ÁUDIO)

O setor dos táxis tem falta de pessoal. Quem o diz é o presidente da respetiva federação, Olivier Gallé.

Atualmente, há 525 licenças de circulação, 300 das quais na cidade do Luxemburgo. Para o dirigente da Federação dos Táxis, o número é suficiente. O problema é mesmo a falta de motoristas.

Os critérios de qualidade e formação exigidos pelo Ministério do Desenvolvimento Sustentável – para a atribuição da chamada ‘carta de condutor de táxi’ – poderão explicar a falta de taxistas no país, já que os procedimentos são bastante longos. Mesmo assim, o presidente da federação defende que as regras em vigor garantem a qualidade do serviço e até protegem os trabalhadores.

Oliver Gallé reconhece que se trata de uma “profissão especial”, mas sublinha o seu potencial, enquanto alternativa para desempregados, estudantes e não só. Em causa está o facto de ser uma profissão que permite conhecer gente e estabelecer contactos.

Olivier Gallé, presidente da Federação dos Táxis do Luxemburgo, a lamentar a falta de motoristas.

