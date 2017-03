Presidente do IC confirma acordo sobre ensino de português no Luxemburgo (C/ÁUDIO)

Após três anos de negociações, Portugal e Luxemburgo chegaram a acordo sobre o futuro do ensino de português no Grão-Ducado. Uma informação avançada na segunda-feira à Radio Latina pelo ministro da Educação, Claude Meisch, e hoje confirmada pela presidente do Instituto Camões (IC), Ana Paula Laborinho.

O futuro das aulas de português passa por um sistema baseado em várias ofertas propostas às autarquias. A começar pelo ciclo 1, ou seja, pré-escolar, onde vai haver um reforço da aprendizagem do português, com o envolvimento de professores luxemburgueses e portugueses, como sublinha Ana Paula Laborinho.

Segundo a presidente do IC, foi mais fácil chegar a um consenso para os ciclos 2, 3 e 4 do ensino fundamental (pré-escolar e escola primária).

Portugal e Luxemburgo concordaram em manter o ensino integrado de português nas comunas que o desejam, ou seja, continua a incumbir aos responsáveis autárquicos decidir propor, ou não, este tipo de ensino.

Para as comunas que nunca tiveram, já aboliram ou que pretendem acabar com os cursos integrados, como é o caso de Esch-sur-Alzette, os dois Governos elaboraram uma oferta alternativa. Trata-se de um ensino complementar, diferente do conhecido ensino paralelo, embora seja proposto fora do horário escolar regular.

Para garantir um ensino de português de qualidade, o ministro da Educação falou-nos na realização de inspecções ao trabalho efetuado pelos docentes portugueses. Mas, segundo Ana Paula Laborinho, não se trata propriamente de inspecções, mas sim de um “apoio pedagógico aos professores”.

O acordo deverá ser assinado nos próximos dias, sendo que para já é verbal.

