Presidente do Movimento Ecológico “chocada” com renovação da licença do glifosato (C/ÁUDIO)

A presidente do Movimento Ecológico do Luxemburgo declara-se “extremamente chocada” com a renovação da licença do glifosato, um herbicida classificado como “provável causador de cancro” pela Organização Mundial de Saúde.

Numa reação à decisão da União Europeia, Blanche Weber acusou a multinacional Monsanto, fabricante do glifosato, de ter recorrido a estudos falsificados para convencer os países europeus a renovarem a licença.

A líder do Movimento Ecológico lamenta que a renovação da licença do glifosato, por mais cinco anos, não seja uma medida transitória que permita aos agricultores procurarem alternativas ao herbicida. Blanche Weber prediz a mesma discussão dentro de cinco anos.

A renovação da licença do glifosato foi aprovada na segunda-feira pelo Comité de Recurso da União Europeia – uma instância destinada a apoiar a tomada de decisões em casos sensíveis e problemáticos – com uma maioria qualificada de 18 Estados-membros. Portugal foi o único país a abster-se, quanto o Luxemburgo votou contra a renovação da licença.

A presidente do Movimento Ecológico considera que o ministro da Agricultura, Fernand Etgen, fez um “bom trabalho a nível europeu”. Pede, agora, que o governante passe das intenções à prática, a nível nacional.

Blanche Weber, presidente do Movimento Ecológico, em declarações à Rádio Latina, no seguimento da renovação da licença do glifosato em território europeu. A presidente do Movimento Ecológico pede, agora, ao Governo que proíba o uso do herbicida no Luxemburgo.

Redação Latina