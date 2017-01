O serviço luxemburguês de meteorologia, MeteoLux, voltou a emitir um alerta amarelo por causa do frio.

De acordo com o instituto, as temperaturas mínimas previstas para os próximos dias deverão oscilar entre os 6 e os 10 graus abaixo de zero.

O alerta amarelo, o terceiro mais grave de uma escala de quatro, entra em vigor às 18:00.