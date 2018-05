Previsão de vento forte volta a colocar país sob alerta amarelo

Depois de uma noite agitada, o Luxemburgo volta esta tarde a estar sob alerta amarelo devido à previsão de vento forte.

De acordo com o instituto luxemburguês de meteorologia, MeteoLux, o vento deverá soprar forte, com rajadas entre os 65 e os 75 quilómetros por hora. O aviso vai estar em vigor entre o meio-dia e as 20:00.

O Luxemburgo foi atingido por uma forte tempestade na noite de domingo. Inundações, árvores e outros objetos caídos nas estradas obrigaram a Administração dos Serviços de Socorro a coordenar 200 intervenções, com as regiões sul e centro a serem as mais afetadas. Grande parte dos incidentes foram registados na comuna de Kopstal.

Em apenas três horas, entre as 21:00 e a meia-noite, o número de emergência nacional 112 recebeu 380 telefonemas.

Redação Latina