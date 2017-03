A prima de Zayn Malik morreu

Morreu a pequena Arshiya Malik, a prima de Zayn Malik, vítima de cancro.

Ainda de tenra idade, a pequena Arshyia atravessava momentos muito difíceis na luta que travava contra um tumor cerebral.

Em agosto de 2014, a família do cantor uniu-se para apoiá-la, através das redes sociais, em particular a prima da menina, Aaroosa Mlik, segundo refere o The Sun, pedindo aos seus seguidos para rezarem por ela.

No entanto, o cancro foi mais forte e a pequena acabou por não resistir.