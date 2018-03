Primavera Literária Brasileira chega hoje ao Luxemburgo

A cultura e a literatura lusófonas vão ganhar destaque nos próximos dias, no Luxemburgo, na quinta edição da Primavera Literária Brasileira. A iniciativa acontece em simultâneo em França, Bélgica e Alemanha, chegando este ano, pela primeira vez, ao Luxemburgo e aos Estados Unidos.

Por cá, vão ser três dias de atividades no Centro Cultural Português, na Universidade do Luxemburgo e na Luxembourg School of Religion & Society.

O campus de Belval da universidade acolhe hoje, das 09:45 às 11:45, a primeira mesa redonda, intitulada “a modernidade literária – trocas luso-brasileiras”, com a presença de Almeida Faria, Maria João Cantinho, Paulliny Gualberto Tort e Simone Paulino. Os outros convidados são Leonardo Tonus, da Universidade de Sorbonne, e Adília Martins de Carvalho, da Universidade do Luxemburgo.

Alguns destes nomes também estarão na mesa redonda de amanhã, promovida pela “Luxembourg School of Religion & Society”.

A Primavera Literária Brasileira arrancou no dia 14 de março e termina a 10 de maio. Durante estes dois meses, mais de 50 poetas, ilustradores e ensaístas portugueses e brasileiros participam em debates, leituras, saraus literários, ateliês de escrita criativa e lançamentos de livros, em inúmeros centros culturais e estabelecimentos de ensino dos cinco países envolvidos.

O programa completo pode ser consultado em printempslitterairebresilien.com.

Redação Latina