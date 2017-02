As primeiras paragens do elétrico já têm nome. Em causa estão algumas estações em Kirchberg, Place de l’Étoile e Limpertsberg, que deverão ficar concluídas ainda este ano.

«Pafendall – Rout Bréck», «Philharmonie – Mudam», «Europaparlament / Parlement Européen», «Stäreplatz / Etoile» e «Theater» são alguns dos nomes revelados hoje.

A LuxTram, a empresa que gere o elétrico, diz que os nomes foram escolhidos com o objetivo de serem fáceis de memorizar, referindo-se aos lugares, edifícios, ruas e praças mais próximos de cada paragem.

O objetivo, explica a empresa, foi aproveitar alguns dos «nomes representativos da história e cultura do país, privilegiando a língua luxemburguesa». À vista salta, contudo, o facto de alguns dos nomes aparecerem em luxemburguês e francês, enquanto outros surgem numa só língua. É o caso das estações «Universitéit» e «Theater», que aparecem apenas em luxemburguês.

As primeiras carruagens do elétrico chegaram ao Luxemburgo no dia 8 de fevereiro. As carruagens vão permanecer no centro de manutenção da LuxTram, para testes técnicos.

O novo meio de transporte deverá começar a funcionar, parcialmente, no segundo semestre deste ano, ligando Pfaffenthal-Kirchberg à LuxExpo.

Estações que estarão prontas em 2017 (Kirchberg) :

Pafendall – Rout Bréck,

Philharmonie – Mudam,

Europaparlament / Parlement Européen,

Coque,

Universitéit,

Nationalbibliothéik / Bibliothèque nationale,

Alphonse Weicker,

Luxexpo.

Estações na Place de l’Etoile e em Limpertsberg :

Stäreplatz / Etoile,

Faïencerie,

Theater.

(foto: LuxTram)

Redação Latina