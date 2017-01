Primeiro balanço da Escola Internacional de Differdange é “positivo” – Diretor (C/ÁUDIO)

Gérard Zens – ao centro – na entrega simbólica das chaves da EIDD a 12 de setembro de 2016, dia de inauguração da escola (foto: Rádio Latina)

Recebeu os primeiros alunos em setembro do ano passado e entrou para a história do Luxemburgo, ao tornar-se na primeira escola pública do país onde as línguas veiculares são inglês e francês e onde também é ensinado português.

Passados quatro meses, o primeiro balanço da Escola Internacional de Differdange (EIDD) é positivo. Escutado pela Rádio Latina, Gérard Zens, diretor da escola, disse que os pais estão satisfeitos, os alunos têm tido boas notas e não há sinais de insucesso escolar.

Gérard Zens sublinha que a escola tem uma política que apoia os alunos com mais dificuldades.

A EIDD abriu em setembro com 142 alunos inscritos de 30 nacionalidades. Neste momento, estão matriculados 151. Há três portugueses no ensino primário e 35 no secundário. Entre os jovens portugueses que frequentam o ensino secundário, 21 escolheram a língua de Camões como primeira língua.

A Escola Internacional de Differdange vai abrir portas ao público, para dar a conhecer a instituição quer aos pais quer aos alunos interessados. Crianças e adolescentes poderão falar com os professores, assistir a aulas e contactar com os alunos que frequentam a escola. As sessões sobre o ensino primário estão marcadas para dias 24 de janeiro e 2 de fevereiro, enquanto as sessões sobre o ensino secundário acontecem nos dias 26 e 31 de janeiro.

Redação Latina