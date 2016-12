Primeiro prémio do Euromilhões para Lisboa

O primeiro prémio do Euromilhões de terça-feira no valor de 61 milhões de euros saiu a um apostador que registou o seu boletim no distrito de Lisboa, informou a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Desde 2004, segundo a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o Euromilhões já contemplou 63 apostadores portugueses com o primeiro prémio.

O prémio de terça-feira foi o quinto atribuído em 2016, “num total de 219,5 milhões de euros em primeiros prémios só este ano”, refere, em comunicado, a Santa Casa da Misericórdia.

