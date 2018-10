Primeiros flocos de neve poderão cair já no fim de semana

Os primeiros flocos de neve da época mais fria do ano poderão cair já no próximo fim de semana. É o que indicam as previsões do serviço luxemburguês de meteorologia.

Com a descida gradual das temperaturas, o próximo fim de semana poderá trazer alguma neve às terras mais altas do país.

Segundo o Meteolux, no domingo, dia 28, há algum “risco de queda de neve” nas terras altas, sobretudo na região norte do país. Na vizinha França também é esperada alguma neve, sobretudo na região da Lorena, desde os picos dos Vosges até ao grão-ducado.

O fim de semana será tristonho, com tempo cinzento, chuvas e frio. No sábado, as temperaturas mínimas vão oscilar entre os 0 e os 2 graus. No domingo, o frio intensifica-se e os termómetros poderão mesmo descer aos dois graus abaixo de zero, temperatura favorável à queda de neve.