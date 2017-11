Primeiros flocos de neve poderão cair este fim de semana no norte do país

Os primeiros flocos de neve do inverno poderão cair já este domingo, no norte do Luxemburgo.

As previsões do serviço luxemburguês de meteorologia, Meteolux, apontam para queda de neve, acompanhada de precipitações, na região norte, com as mínimas a oscilarem entre zero e dois graus.

Para o início da próxima semana, prevê-se uma descida das temperaturas, que deverão mesmo cair para os dois graus abaixo de zero. Mesmo assim, o instituto de meteorologia aponta para tempo geralmente seco.

Redação Latina