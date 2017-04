Prince ultrapassou Adele

À imagem de outros casos semelhantes, depois de morrer, as vendas de discos e músicas de Prince dispararam.

No passado dia 21 de abril, completou um ano desde a morte de Prince. Durante esse período, foram vendidas 7,7 milhões de cópias, entre álbuns e singles, no mercado norte-americano, de acordo com dados da Nielsen Music. Desse número, 2,3 milhões são a soma de venda tradicional de álbuns, ao passo que 5,4 são de download digital.

A grande parte das vendas aconteceu no mês imediatamente a seguir à morte do artista. Só entre 21 de abril (data da morte) e 19 de maio, foram registadas 5,65 milhões de vendas, de acordo com a Billboard.

Até o ano de 2016 terminar, Prince tinha vendido mais álbuns do que qualquer outro artista, ultrapassando Adele, recordista, com 2,23 milhões de cópias – Adele vendeu 2,21 milhões de discos no ano passado.