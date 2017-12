Prisão preventiva para condutor que se pôs em fuga após atropelamento

Os casos de atropelamentos seguidos de fuga do condutor têm sido numerosos nos últimos dias no Luxemburgo. Ainda esta quarta-feira houve registo de dois casos. Um da parte da manhã, na avenida Monterey, na cidade do Luxemburgo, e outro, no final de tarde, no parque de estacionamento do Glacis, igualmente na capital.

Hoje, o Ministério Público (MP) dá conta da detenção de um condutor, de 29 anos, que atropelou uma pessoa no sul do país e que não parou para lhe prestar assistência. O MP não revela a data do acidente, referindo apenas que a vítima sofreu ferimentos ligeiros.

O homem foi detido esta quarta-feira pela polícia. Já esta manhã foi ouvido pelo juiz de instrução que decretou a sua prisão preventiva. Agora, está encarcerado no centro penitenciário de Schrassig.

O Ministério Público indica, ainda, que o indivíduo tinha a carta de condução suspensa até 2021.

Conduzir sem carta de condução válida é considerado “um delito grave”. Quem fugir a essa regra arrisca-se a uma pena de prisão, que vai de oito dias a três anos, para além de uma multa que pode chegar aos 10.000 euros.

