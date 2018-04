Privação material severa afeta 1,6% da população

Pagar as contas a tempo, lidar com despesas inesperadas, ter carro, telefone, televisão e máquina de lavar, conseguir tirar uma semana de férias longe de casa, manter a casa quente e comer regulamente carne, peixe ou legumes. Não ter dinheiro suficiente para pelo menos quatro destes itens define o conceito de privação material severa, um fenómeno que, por cá, afeta cerca de 1,6% dos residentes.

Os dados foram compilados pelo Eurostat e, embora as informações sobre o Luxemburgo digam respeito a 2016, o país aparece como um dos menos afetados pela privação material severa, que, aliás, recuou quatro décimas face a 2015. Com uma proporção de 1,6% de residentes afetados por esta realidade, o grão-ducado surge bastante abaixo da média europeia de 6,7% (segundo as estimativas referentes a 2017).

Na comparação europeia, apenas a Suécia (0,6% em 2016) tem uma taxa menor do que a luxemburguesa. Em contrapartida, o número dispara para os 30% na Bulgária, o Estado-membro da União Europeia (UE) onde a privação material severa abrange a maior fatia da população. Grécia (21,1%) e Roménia (19,4%) completam o pódio. Porém, foi precisamente a Roménia a protagonizar a maior quebra entre 2016 e 2017, com uma diminuição de 4,4%.

Em números absolutos, cerca de 33 milhões de pessoas na UE sofreram de privação material severa em 2017. Os adultos a morar sozinhos são os mais afetados.

