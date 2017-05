PR/Luxemburgo: Marcelo termina hoje visita de Estado

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, termina hoje a visita de Estado de dois dias ao Luxemburgo com uma agenda dedicada a projetos em que estão envolvidos portugueses, além de um almoço com o primeiro-ministro luxemburguês.

Hoje de manhã, o chefe de Estado visita a Sociedade Europeia de Satélites, onde tem um encontro com os trabalhadores portugueses desta empresa líder mundial de satélites, e o Data Centre – European Reliance Centre Luxembourg East, em centro de armazenamento de dados.

Depois, Marcelo almoça com o primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, seguindo-se uma conferência de imprensa conjunta.

À tarde, visita a Universidade do Luxemburgo para um encontro com estudantes e professores portugueses e onde será assinado um protocolo entre esta instituição e a Universidade do Porto.

Também hoje, o Presidente visita as exposições “Drawing the World”, no Museu Nacional de História e de Arte, que estará patente até 15 de outubro, e que retrata a história de Portugal, nomeadamente dos descobrimentos, e “Coração Independente”, de Joana Vasconcelos, na Catedral do Luxemburgo.

A visita de Estado termina com um concerto pela Orquestra Barroca da Casa da Música, na Philharmonie, antecedido da projeção de uma curta-metragem sobre os portugueses no Luxemburgo.

Amanhã, Marcelo Rebelo de Sousa continua a visita a título privado e tem previsto participar nos Diálogos com a Comunidade, uma iniciativa do Governo para se inteirar dos principais problemas que afetam as comunidades portuguesas.

À tarde, o Presidente participa em Wiltz, , na missa e procissão anuais em honra de Nossa Senhora de Fátima.

Redação Latina / Lusa